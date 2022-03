Mihajlovic: “Come sempre gioco a viso aperto. Devo ricoverarmi per prevenire il ritorno della malattia”

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha convocato alle ore 12.00 una conferenza stampa a Casteldebole. Come riporta il sito TuttoBolognaweb, il tema principale: le sue condizioni di salute. Sinisa dovrà infatti essere ricoverato per prevenire il ritorno della malattia, di seguito le dichiarazioni rilasciate poco fa:

“Come sempre gioco a viso aperto. Svolgo ciclicamente analisi approfondite dopo la malattia, in questi anni la ripresa è stata ottima ma purtroppo dalle ultime analisi sono emersi dei capannelli di allarme e c’è il rischio di una ricomparsa della malattia. Mi è stato consigliato un percorso terapeutico che possa eliminare sul nascere questo problema. Non entrerò in tackle su un avversario lanciato, giocherò di anticipo per non farlo partire. Devo dire che questa malattia è molto coraggiosa se vuole di nuovo affrontare uno come me. Si deve sempre trovare la forza per rialzarsi e intraprendere il cammino, quindi all’inizio della prossima settima sarò di nuovo ricoverato al Sant’Orsola. Spero che i tempi siano brevi, ma dovrò saltare alcune partite e ho già fatto allestire in reparto tutto quello che mi servirà per seguire la squadra”.

Ancora Mihajlovic si rivolge ai tifosi con una richiesta in particolare:

“Il 2022 non è stato fino a qui fortunato, ma sono queste situazioni che ci spronano a reagire. Lotterò sempre assieme ai giocatori e so che loro lotteranno per me. Sono tutti bravi ragazzi e bravi giocatori. Chiedo ai tifosi di sostenerli e aiutarli, sono certo che avverrà sia in allenamento, sia in partita. Nessuno di noi mollerà un centimetro, risaliremo in classifica e io tornerò con la squadra. Ringrazio i dirigenti e la società per la vicinanza. Ho solo una richiesta: Rispettare il diritto alla privacy nel tempo necessario per sconfiggere la malattia. Lasciate l’uomo Sinisa alle sue esigenze. Sempre forza Bologna”.