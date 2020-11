Miccoli: “Che gioia vedere il mio Milanese, in prima squadra non sarà l’unico”

Corriere dello Sport (R. Maida) – Fabrizio Miccoli e la sua Accademy che collaborano con la Roma stanno avendo un discreto successo, per ultimo l’esordio di Milanese in Europa League. Questa le parole rilasciate alla testata:

Miccoli invece con la Roma ha un accordo importante, che ha condotto il giovane Tommaso Milanese fino all’esordio in Europa League..

Sì la mia accademy è affiliata alla Roma. Feci un accordo diversi anni fa, che prevede un meccanismo: i nostri ragazzi sono 275 e arrivano fino al campionato Juniores, sono a disposizione delle società, che ha un diritto di prelazione. Se poi alla Roma non interessano, io li offro ad altre squadre: per esempio Francesco Ancora, attaccante del 2003, è andato alla Fiorentina e ora è nelle giovanili del Lecce.

Con Milanese come è andata?

Lo segnalai a Bruno. Lui venne subito a osservarlo e si rese conto di persona di quanto fosse bravo. Ed è stato un attimo. Tommaso è andato alla Roma. A noi va il premio di formazione, non mi interessano altri aspetti economici. Anche se sono sicuro che la Roma vorrà essere riconoscente; Morgan De Sanctis mi ha telefonato la stessa sera del debutto in prima squadra. Lo stesso hanno fatto Bruno Conti e Massara, che adesso è al Milan ma all’epoca dei contratti lavorava ancora alla Roma

Quali altri Milanese usciranno dalla scuola A.S.D. di San Donato?

Vediamo. Non tutti sono di prima fascia evidentemente. Quelli più forti però non li menziono, non sarebbe corretto per gli altri

Il Covid ha fermato i campionati giovanili frenando anche i suoi ragazzi..

È vero. Fortunatamente possono allenarsi, sia pure individualmente. Ma non è la stessa cosa. Spero che l’incubo finisca presto. Ne va del loro futuro.