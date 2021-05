Questa sera è andata in scena la cerimonia dei David di Donatello 2021, gli Oscar del cinema italiano. Tra i premiati c’è anche “Mi chiamo Francesco Totti”, docu-film di Alex Infascelli che riavvolge la storia calcistica e non solo della storica bandiera romanista. Il documentario si è posizionato al 1° posto con il regista che – dopo l’annuncio della vittoria ha mostrato un cartello in tv: “Siamo unici”.