“Mi chiamo Francesco Totti” su Sky. Lunedì in onda la prima visione tv

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Lunedì sera “Mi chiamo Francesco Totti” sarà in prima visione anche su Sky. È il docufilm del regista Alex infascelli sulla storia di Francesco Totti, lo storico capitano della Roma. Attraversa tutta la sua vita, dall’infanzia vissuta tra Porto San Giorgio, Torvajanica e San Giovanni fino al giorno del suo addio al calcio, il 28 maggio 2017. Il film è stato tratto dal libro “Un capitano”, scritto da Totti con Paolo Condò. Il film va in onda su Sky Cinema Uno e su Sky Sport Serie A, disponibile poi anche on demand su Sky e in streaming su Now Tv.