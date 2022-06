Mezza Europa vorrebbe Zalewski, ma ha già preso casa a Roma

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Nicola Zalewski sarà uno dei giallorossi impegnati al Mondiale. Andrà in Qatar con un ingaggio da giocatore di serie B, al momento non è previsto un adeguamento del contratto che scade nel 2025. Ma il suo exploit di fine stagione non è passato inosservato.

Negli ultimi giorni sono arrivate diverse offerte, dal Borussia Dortmund, dal Monaco e due dalla Premier, il Fulham e il Leicester, i cui dirigenti rimasero impressionati dalle prestazioni del ragazzino nelle due partite di semifinale di Conference League.

La Roma potrebbe incassare almeno quindici milioni dalla sua cessione, ma lo considera incedibile. Tiago Pinto non ha voluto intavolare nessuna trattativa. Adesso che è diventato titolare in giallorosso e che avrà la chance di giocare il Mondiale, non è cambiato, è rimasto legatissimo alla famiglia, dopo la scomparsa del padre ed è rimasto l’unico uomo e vive ancora con la madre, la sorella e la nonna. Ha comprato loro una villetta nella zona residenziale sulla strada che da Poli porta a Tivoli, ma dopo il ritiro andrà ad abitare in una villa a Palocco.

Probabilmente prima di partire per il mondiale il direttore generale incontrerà i procuratori del ragazzo per adeguare la situazione contrattuale: oggi Zalewski non arriva a 500.000 euro a stagione ma si lavora per adeguamento che lo porti a guadagnare un milione di euro più bonus.