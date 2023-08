C’è vita oltre Zapata. Deve esserci, soprattutto alla luce della fumata nera di ieri. L’Atalanta – o meglio, Gasperini – hanno respinto al mittente l’offerta, modificata più volte, della Roma per il colombiano. Stanco del tira e molla, e col tempo che stringe, Tiago Pinto guarda verso altri lidi.

A Parigi, per esempio, è gradito il giovane profilo di Hugo Ekitiké. Sul 21enne c’è però un’altra italiana – il Milan – e l’Eintracht Francoforte. Né i rossoneri – avversari già alla terza giornata di campionato – né i tedeschi, però, possono contare sul rapporto che intercorre tra la Roma ed il PSG: un’asse consolidata da tempo, rafforzata anche quest’anno con i prestiti di Leandro Paredes e Renato Sanches. L’ostacolo è posto però da Luis Campos. Il parigrado, e connazionale, di Pinto vuole solo la cessione di Ekitiké, non prendendo – per il momento – in considerazione il prestito, opzione maggiormente gradita a Trigoria.

Si pensa così a Willian José, cercato già negli ultimi giorni e alla porta del Betis Siviglia nel rush finale di mercato. Il prezzo, rispetto ai 30 milioni per Ekitiké, è più abbordabile: 5-6 milioni, fattibile per un’operazione di emergenza. Emergenza che ha anche Luka Jovic, fuori dalla lista per la Conference League della Fiorentina e proposto a Pinto, titubante dopo la stagione sottotono dell’ex enfant prodige. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.