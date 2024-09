Si fa sempre più complicata la vicenda di mercato che vede protagonista Nicola Zalewski. Giornate decise per il suo possibile trasferimento in Turchia. L’esterno giallorosso, secondo quanto riportato da Filippo Biafora tramite X, dopo l’ennesimo ‘no’ al Galatasaray, è stato messo fuori rosa dal club giallorosso. Non sarà quindi presente nel match di domenica contro il Genoa.