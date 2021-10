Nicola Zalewski sarà ancora giallorosso. L’esterno della Roma, come riportato da Sky Sport, è ad un passo dal prolungamento del suo contratto fino al 2025. La precedente scadenza era fissata nel 2024. Un altro segno importante di quanto la società creda in lui e di quanto si creda nel mandare avanti i giovani talenti cresciuti nella Primavera. Per il polacco due presenze in Serie A per un totale di 8 minuti giocati. Inoltre in questa stagione è arrivato anche l’esordio con la sua Nazionale.