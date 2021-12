Tra i nomi circolati per il centrocampo giallorosso c’è sicuramente Denis Zakaria. Lo svizzero, di proprietà del Borussia Monchengladbach, secondo quanto riportato da gazzetta.it, è finito nel mirino del Borussia Dortmund. La squadra di Marco Rose avrebbe messo il classe ’96 in cima alla lista degli obbiettivi di gennaio insieme ad Hakim Ziyech del Chelsea. Per prenderlo servono almeno 8 milioni.