Mercato, Xhaka con la Roma in Portogallo: l’accordo con l’Arsenal è praticamente fatto

Granit Xhaka sta per diventare un nuovo giocatore della Roma. Come riportato da Angelo Mangiante di Sky Sport, tramite il proprio profilo Twitter, il centrocampista si unirà alla sua nuova squadra la prossima settimana in Portogallo. Mourinho sta spingendo per completare la trattativa e lo aspetta. L’accordo tra Roma ed Arsenal, comunque, è praticamente fatto. Si chiude così una sorta di telenovela partita prima dell’Europeo che lo svizzero ha giocato a grandissimi livelli risultando, inoltre, uno dei migliori centrocampistai della competizione.

Granit Xhaka will join Mourinho next week in the AsRoma training camp in Portugal, Algarve. Mourinho is pushing and waiting for him. Personal terms are already agreed. The deal between AsRoma and Arsenal is almost done. @SkySport#Transfers #AFC pic.twitter.com/pCgTBp8n57

— Angelo Mangiante (@angelomangiante) July 20, 2021