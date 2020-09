La fascia destra per la Roma, con Karsdorp e Bruno Peres, sembra avere i suoi protagonisti per la prossima stagione. Negli ultimi giorni si era tornato a parlare anche di Zappacosta che, con ogni probabilità, andrà al Genoa. Come riportato da Gianluca Di Marzio è vicino l’accordo col Chelsea per il trasferimento in prestito.