Mercato, vicino il trasferimento a titolo definitivo di Santese all’Ascoli

Pagine Romaniste (S. Valdarchi) – Altro movimento in uscita per la Roma Primavera. Il club giallorosso, infatti, è vicino a concludere la trattativa con l’Ascoli per il passaggio a titolo definitivo di Alessio Santese ai bianconeri. Le parti sono alla ricerca dell’accordo totale, ma i discorsi sono ben avviati e Santese dovrebbe raggiungere a breve il suo ex compagno di squadra ed amico Francesco Semeraro nelle Marche. Il difensore classe 2001, che nell’ultima stagione è stato impiegato soltanto in 4 occasioni da Alberto De Rossi, sarà messo a disposizione di mister Bertotto, tecnico del club che milita in Serie B, ma non sono da escludere anche qualche sua apparizione nella Primavera dell’Ascoli che in questa stagione giocherà nel Primavera 1.