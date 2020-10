Mercato, vicino il ritorno di Smalling. Al Manchester United 17,5 milioni di euro bonus inclusi

Dopo una lunga rincorsa la società sta per regalare Chris Smalling a Paulo Fonseca. Come riportato dal giornalista Nicolò Schira l’affare è ai dettagli con il Manchester United che incasserà 17,5 milioni di euro bonus inclusi. Ci sono da limare le ultime cose, ma anche gli intermediari ora sono fiduciosi sulla chiusura positiva dell’affare.

Chris #Smalling is getting closer and closer to #ASRoma from #ManchesterUnited for €17,5M (add-ons included). Last details but intermediaries are confident to complete the deal. 3-year contract (€3M/year as a salary). #transfers #MUFC #mutd https://t.co/JCiCsbJi8U

— Nicolò Schira (@NicoSchira) October 5, 2020