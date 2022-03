Alessandro Florenzi sta convincendo il Milan. L’esterno, a suon di buone prestazioni, si sta guadagnando il riscatto dal prestito oneroso con cui si è trasferito in rossonero. Come riportato da TuttoSport Maldini e Massara vanno verso questa soluzione. Il soldi da versare nelle casse della Roma, come pattuito durante l’estate, saranno 4,5 milioni di euro. Il terzino quest’anno ha giocato 26 partite in totale realizzando un gol e nessun assist.