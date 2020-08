Mercato, Veretout obiettivo numero uno per il centrocampo del Napoli

Il nome di Jordan Veretout è ormai da tempo sul taccuino di Giuntoli. Il centrocampista francese, infatti, piaceva al Napoli già da quando indossava la maglia della Fiorentina, ma un anno fa fu la Roma a spuntarla nella sfida di mercato, aggiudicandosi le prestazioni del numero 21. Anche per questa sessione di trattative, Veretout è l’obiettivo numero uno per il centrocampo partenopeo, resta però da convincere la Roma. Per farlo, il Napoli sta pensando di mettere in piedi un’operazione più ampia, che comprenda anche il cartellino di Cengiz Under, esterno in uscita dalla Capitale. Lo riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.