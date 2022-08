Mercato, Veretout in partenza verso Marsiglia. Affare da 11 milioni più 4.5 di bonus

Jordan Veretout si appresta a lasciare definitivamente la Roma. Dopo 3 anni alla guida dei giallorossi, il centrocampista francese si trasferisce definitivamente al Marsiglia per un cifra intorno agli 11 milioni più 4.5 di bonus legati alle presenze e alla qualificazione alla prossima Champions League. L’ex Fiorentina si sta imbarcando in queste ore da Ciampino per svolgere le visite mediche all’OM.

