Mercato, Vecino possibile alternativa per il centrocampo

È arcinoto come la prima scelta per rinforzare il centrocampo della Roma sia Denis Zakaria. Il centrocampista svizzero, però, sogna di giocare in Premier League. Inoltre, il club giallorosso non è più il solo in Italia ad essere interessato: al momento la Juventus è infatti in vantaggio.

Tiago Pinto sta così pensando alle alternative. Tra le varie soluzioni – oltre a a Glittisch – c’è la vecchia suggestione Matias Vecino. L’uruguaiano ha infatti chiesto la cessione all’Inter. A riportarlo è Il Tempo.