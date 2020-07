Prosegue la trattativa per portare Under dalla Roma al Napoli. Fienga e De Laurentiis non hanno smesso di sentirsi negli ultimi giorni per la trattativa per l’esterno turco. Secondo quanto riportato da Il Tempo, si avvicina dunque l’accordo per una cessione da una trentina di milioni totali dopo le frizioni delle ultime settimane. Il Napoli ha però fatto sapere alla Roma di non poter concludere la trattativa adesso: gli servono una decina di giorni di tempo per chiudere l’affare.