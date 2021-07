Mercato, accordo raggiunto per Pau Lopez in prestito al Marsiglia

Pau Lopez saluta la Roma. Il portiere spagnolo si trasferisce al Marsiglia. Al club francese – dove c’è anche Under – il 26enne passa in prestito con diritto di riscatto. Al raggiungimento delle 20 presenze, però, il diritto si tramuterà in obbligo. Di seguito il comunicato del club francese.

“L’Olympique Marsiglia e la Roma hanno raggiunto un accordo per il prestito di Pau Lopez per la stagione 2021-2022 con opzione d’acquisto definitivo a partire dalla stagione 2022/2023“.