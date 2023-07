Continuano le cessioni per la Roma Primavera. Dopo Tahirovic, Missori, Volpato e Baldi un altro giovane lascia la Capitale. Cristan Padula, attaccante classe 2004, si è trasferito a titolo defintiivo al Torino e si aggregherà alla Primavera granata. A darne notizia è la stessa società attraverso un comunicato: “Il Torino Football Club comunica di aver acquisito dall’Associazione Sportiva Roma, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Cristian Padula”.

Il giovane bomber ha poi scritto un messaggio d’amore per la Roma attraverso il proprio profilo Instagram. Ecco le sue parole:

“Molto difficile dire addio dopo 9 anni con la mia squadra del cuore , con i colori della mia città…sono stati anni fatti di emozioni , di delusioni , di sacrifici e di vittorie…ci tengo a ringraziare tutti i compagni , allenatori e membri dello staff che ho avuto in questi anni per avermi fatto crescere e maturare ma in primis vorrei ringraziare la mia famiglia per essermi stata accanto sempre e per tutti i sacrifici che hanno fatto per me…GRAZIE ROMA”.