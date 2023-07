Le prestazioni di Giacomo Faticanti stanno attirando l’attenzione di alcuni club. È notizia di questa mattina dell’interesse da parte del Bruges nei confronti del centrocampista giallorosso, laureatosi campione d’Europa con la maglia della Nazionale italiana Under 19. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, la proposta però è stata subito rispedita al mittente: l’offerta è infatti ritenuta troppo bassa dai giallorossi. Il capitano della Roma Primavera è considerato un possibile innesto per la prima squadra e difficilmente partirà in questa finestra di mercato.