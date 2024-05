Empoli, Nicola: “Con la Roma un unico risultato a disposizione. Dobbiamo prepararci per fare la partita dell’anno”

Il tecnico dell’Empoli, Davide Nicola, dopo il pareggio sul campo dell’Udinese, ha parlato della prossima sfida contro la Roma. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn: “Ora dobbiamo preparare la prossima sfida, che sarà altrettanto difficile, ma noi ci crediamo. I ragazzi mi hanno dimostrato che credono nella salvezza, ci aspetta un ultimo turno sicuramente non facile, ma ho visto che la squadra ce la sta mettendo tutta per raggiungere questo obiettivo. Abbiamo un unico risultato a disposizione, più semplice di così non c’è niente. Dobbiamo prepararci per fare la partita dell’anno“.