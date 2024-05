Pareggio per 1-1 tra Empoli e Udinese. I toscani vanno in vantaggio 0-1 grazie al rigore al 90’ di Niang, ma al 103’ Samardzic trova il penalty del pareggio 1-1. Out Grassi e Bastoni per la sfida con la Roma, rispettivamente ammonito ed entrato in diffida, ed espulso. La squadra di Di Francesco, supera il Monza per 0-1 con il gol di Cheddira al 9’. Il Sassuolo retrocede in Serie B.