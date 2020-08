Mercato, ufficiale il trasferimento di Nigro al Potenza – FOTO

Michael Gennaro Nigro è un nuovo calciatore del Potenza. Il giovane centrocampista italo-statunitense, arrivato dagli Stati Uniti a Trigoria nell’estate del 2018 e cresciuto per due stagioni nella Primavera di Alberto De Rossi, proseguirà la sua carriera in Serie C. Ancora non sono stati resi noti i dettagli dell’accordo tra i due club, ma si dovrebbe trattare di un prestito, con Nigro che farà ritorno al Fulvio Bernardini alla fine della stagione, a pochi giorni dalla scadenza del suo contratto con la Roma (30 giugno 2021). Ad annunciare il suo passaggio in Basilicata, è stato lo stesso club potentino, con una foto pubblicata sulla pagina Facebook.