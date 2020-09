La cessione di Cengiz Under ha subito dei rallentamenti nelle ultime ore, ma oggi si è finalmente arrivati a dama. Come riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport è tutto fatto. Dopo aver svolto le visite mediche di rito il turco è pronto a diventare un nuovo giocatore del Leicester e si trasferirà in prestito oneroso con diritto di riscatto a 23 milioni di euro.