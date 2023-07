Momento di saluti per Shomurodov. L’Uzbeko è atteso a Cagliari con la formula del diritto di riscatto fissato a 9-10 milioni. L’ex giallorosso raggiungerà prima della partenza per il ritiro i suoi nuovi compagni e mister Ranieri. Secondo quanto riportato da SkySport, fissate per la giornata di domani le visite mediche.