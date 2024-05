Nella mattinata la Roma è tornata ad allenarsi, dopo due giorni di riposo concessi da De Rossi, sui campi di Trigoria per iniziare a preparare la sfida contro l’Empoli. I giallorossi si presenteranno al “Castellani” senza nessun obiettivo per cui giocare e con molte assenze per squalifica. Nella seduta di oggi gli unici assenti sono stati Spinazzola e Renato Sanches, ancora alle prese con i rispettivi guai fisici.