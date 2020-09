Mercato, trattative avviate tra Roma e Real Madrid per Borja Mayoral: no al prestito

La Roma è alla ricerca di un vice Dzeko all’altezza per la stagione. Nei giorni scorsi si era presentata l’ipotesi del Kalinic bis ma ora un nuovo nome prende il largo. Si tratta dell’attaccante del Real Madrid Borja Mayoral, che come riporta “La Repubblica” piace molto a Trigoria. Le trattative con i blancos sono già avviate. Come riporta inoltre il quotidiano spagnolo “As“, essendo in scadenza di contratto il Real Madrid ha due scelte: o rinnovargli il contratto o cederlo a titolo definitivo, non in prestito.

