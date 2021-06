Mercato, trattativa Pau Lopez-Marsiglia: mercoledì l’incontro decisivo

Mercoledì sarà una giornata fondamentale per Pau Lopez e la Roma. È infatti in programma l’incontro decisivo tra il portiere spagnolo e l’Olympique Marsiglia. L’affare potrebbe essere conclusa con la formula del prestito con diritto d’acquisto a 15 milioni. Lo riporta Nicolò Schira. Attualmente Pau Lopez sta recuperando dall’infortunio alla spalla rimediato nell’andata della semifinale di Europa League contro il Manchester United.

#PauLopez is almost done to #OlympiqueMarseille on loan with option to buy for €15M. The spanish goalkeeper is set to accept #OM’s bid. Scheduled on Wednesday the decisive meeting to close the deal. #transfers #TeamOM

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 28, 2021