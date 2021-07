La trattativa per Eldor Shomurodov è alle battute finali. Nella giornata di ieri è stato raggiunto l’accordo. L’uzbeko passerà agli ordini di Mourinho in prestito con obbligo di riscatto. La volontà di entrambi i club di chiudere l’affare è tanta. L’affare è infatti agli ultimi dettagli. Tra oggi e domani è possibile lo scambio di documenti tra le due società. A riportarlo è Sky Sport. Nella prima stagione in Italia, Shomurodov è sceso in campo 31 volte realizzando 8 reti.