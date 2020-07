Mercato: Tottenham, Leicester e Newcastle su Diawara

Dopo un solo anno dal suo arrivo nella Capitale, Amadou Diawara potrebbe già lasciare la Roma. Secondo quanto riporta il Corriere Dello Sport, gli occhi di tre club di Premier League sono puntati sul centrocampista guineano. Tottenham, Leicester e Newcastle avrebbero chiesto informazioni sul calciatore tramite alcuni intermediari e attendono il termine della stagione anche per valutare le sue condizioni dopo l’infortunio al menisco. La risposta del club è stata chiara: per la giusta cifra (30 milioni la valutazione), il giocatore è in vendita.