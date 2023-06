Sul tavolo di Tiago Pinto è finito il profilo di Ellyes Skhiri. Il centrocampista, 28 anni, ha scelto la maglia della tunisia, quella delle sue origini, nonostante sia nato in Francia, è stato offerto ai giallorossi. In scadenza contrattuale con il Colonia, maglia con la quale ha disputato 40 partite, realizzando 8 gol. Cresciuto nelle giovanili del Montpellier, nel 2019 si è trasferito in Bundesliga per una cifra intorno ai 6 milioni. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.