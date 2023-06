Tiago Pinto e Mourinho ricevono il sì di Alvaro Morata al trasferimento in giallorosso. Come riportato da calciomercato.com, oltre all’attaccante spagnolo, anche Davide Frattesi vestirebbe la maglia giallorossa. Il problema sarebbero le tempistiche, la Roma potrebbe definire acquisti dal primo luglio, dato che prima deve cedere per rispettare i paletti imposti dalla Uefa. L’Atletico Madrid libererebbe l’attaccante pagando la clausola da 10 milioni e la famiglia dell’ex Juventus sarebbe contenta di tornare in Italia, con il giocatore disposto anche a ridursi l’ingaggio.