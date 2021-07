Mercato, Telles possibile solo in prestito

Accolto Rui Patricio, la Roma continua a lavorare sul mercato. La necessità del club giallorosso è ora la fascia sinistra. Due i nomi sul taccuino di Tiago Pinto: Wendell e Telles. La prima scelta è il brasiliano, ad una condizione.

Come riportato da Gianluca Di Marzio nel corso di Calciomercato – L’originale su Sky Sport, la conditio sine qua non della Roma è la formula. La fumata bianca potrebbe arrivare solo qualora con il Manchester United si arrivasse ad un accordo per il prestito. In questa stagione, Telles ha collezionato 27 presenze, 2 assist e 6 gol.