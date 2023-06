La Roma saluta Benjamin Tahirović. Il calciatore, arrivato dal Vasalunds, andrà all’Ajax per una cifra intorno ai 5 milioni, con una percentuale sulla rivendita. Il centrocampista bosniaco ha collezionato 13 presenze tra Serie A e Coppa Italia, non riuscendo a far registrare il proprio nome sul registro marcatori. Lo riporta Roberto Maida.

