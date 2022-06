Nicolò Zaniolo è il giocatore più ambito di questa sessione di mercato estiva. La Roma non vorrebbe privarsene ma nel caso in cui non si dovesse trovare un accordo per il rinnovo, la cui scadenza è a giugno 2024, la cessione sarà inevitabile. Da qui, come rivela l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, la decisione di Tiago Pinto di avere un summit con l’agente del 22 giallorosso, Claudio Vigorelli. L’incontro avverrà questa sera.