In uscita dal Galatasaray ci potrebbe essere il difensore Marcao. Il centrale è molto seguito in Serie A tanto che la Roma avrebbe sondato già il terreno. Non solo i giallorossi, però, seguono il brasiliano. Nelle ultime ore anche l’Inter ha fatto irruzione per cogliere l’opportunità e rinforzare un reparto che, oltre i tre titolarissimi, non ha grandi alternative. Lo riporta il sito tmw.com.