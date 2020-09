Devid Bouah è uno dei giovani più promettenti nella rosa della Roma. Il terzino potrebbe andare in prestito per crescere e ripresentarsi preparato per giocare nella squadra giallorossa. Come riporta il sito tmw.com su di lui si muove la Serie B soprattutto con Ascoli, Cosenza e Cittadella. In Serie A, però, c’è sempre l’interessamento del Bologna che segue il ragazzo da vicino.