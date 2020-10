Mirko Antonucci può andare alla Salernitana, ma nelle ultime ore si è affacciato anche un club olandese. Come riportato dal sito tmw.com è il VVV-Venlo che pochi giorni fa, sempre dalla Roma, ha ingaggiato in prestito Ante Coric. L’agente dell’esterno presto incontrerà il Venlo per capire quale sarà la soluzione migliore per il suo assistito.