Mercato, Strootman al Genoa in prestito secco

Un grande ex della Roma è molto vicino a tornare in Italia. Si tratta di Kevin Strootman. L’olandese infatti ha trovato un accordo col Genoa ed è pronto a raggiungere mister Ballardini. Il Marsiglia lo cede in prestito secco e pagherà parte dell’ingaggio. Lo riporta Gianluca Di Marzio durante la trasmissione Sky Calciomercato – L’Originale.

L’olandese è stato un pilastro della Roma per anni, dal 2013 al 2018. Ceduto alla seconda e ultima stagione dell’era Monchi, è approdato al Marsiglia che ora decide di lasciare per il Grifone. Il punto più alto con i colori giallorossi, probabilmente, il gol al derby del 4 dicembre 2016.