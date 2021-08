Mercato, spunta il nome di Loftus-Cheek per il centrocampo

Spunta un nuovo nome per il centrocampo della Roma. Secondo quanto riporta calciomercato.com, tra le nuove candidature spunta quindi quella di Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista non rientra nei piani di Tuchel per il Chelsea e il calciatore già conosce Mourinho, avendo esordito tra i professionisti proprio quando c’era il portoghese in panchina. Dopo l’esperienza al Fulham la scorsa stagione, i Blues sono disposti a cederlo in prestito con diritto di riscatto, per una cifra intorno ai 16 milioni.