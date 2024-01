Il Messaggero (C. R.) – Torna la violenza negli stadi, per fortuna senza conseguenze gravissime. È successo mercoledì sera allo stadio Olimpico, dove si stava disputando il match tra Roma e Cremonese valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Durante la partita un petardo è infatti stato lanciato nei corridoi che danno accesso ai bagni della Curva Sud. L’esplosione del grosso “botto” ha ferito due addetti alle pulizie che in quel momento erano in servizio. Una delle due vittime ha riportato leggere escoriazioni, mentre l’altra ha subito un trauma al timpano.

E da oggi in città comincia a salire la tensione in vista del derby di Coppa Italia in programma mercoledì prossimo. Come ormai consuetudine l’orario d’inizio sarà pomeridiano: calcio d’avvio alle 18. Questo per consentire alle forze dell’ordine di gestire l’afflusso nell’impianto del Foro Italico con la luce del giorno. Ciononostante nella sfida di campionato del 12 novembre scorso si registrarono tentativi di “contatto” fra le due tifoserie. E all’interno dell’Olimpico si registrò il ferimento di un tifoso proprio a causa di un petardo che gli esplose in mano. Saranno mobilitati un migliaio di agenti, tra poliziotti, carabinieri, finanzieri e vigili urbani. Particolare attenzione sarà prestata al filtraggio di striscioni e scenografie per evitare che passino messaggi d’odio.