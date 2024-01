Mercato, Soyuncu si allontana: il Porto è in forte pressing per il difensore

La Roma segue da tempo Caglar Soyuncu, individuato come rinforzo ideale per la difesa . Ma prima di affondare il colpo, però, la società giallorossa deve necessariamente cedere un giocatore, perché non ha posto nella lista dei 25 giocatori iscritti alla Serie A.

Nel fra tempo il Porto si è inserito per Soyuncu. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto di Relevo, il club portoghese ha raggiunto un principio di accordo con l’Atletico.

ltre al Porto, ora in vantaggio, e alla Roma, sul giocatore ci sono anche il Borussia Dortmund e il Fenerbahce. Il club turco sta parlando con l’agente del difensore, ma al momento questa pista è fredda perché non c’è accordo tra i due club.