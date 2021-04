La difesa della Roma in estate verrà puntellata. Scadrà il contratto di Juan Jesus mentre per Federico Fazio si cercherà una sistemazione visto che ha ancora un altro anno di contratto. Per la questione centrali, come riportato dal sito tmw.com, c’è da registrare in sondaggio per Jannik Vestergaard del Southampton. Classe 1992 è il fulcro della difesa del club inglese che non lo lascerà partire con grande facilità. Il danese piace anche al Tottenham.