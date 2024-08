Ultimo sprint per la sessione estiva di calciomercato. La Roma deve sistemare la fascia di destra, per quanto concerne il ruolo di terzino, ma Ghisolfi si sta anche guardando intorno per il reparto offensivo e in particolare è alla ricerca di un esterno sinistro con le caratteristiche richieste da De Rossi.

I giallorossi seguono i profili di Nusa e Wesley ma, come riferito da tuttomercatoweb.com, nelle ultime ore la Roma ha fatto un sondaggio per Armand Laurienté. L’attaccante del Sassuolo sarebbe un giocatore gradito, con il Fenerbahce che era stato sulle sue tracce durante l’estate avanzando un’offerta da 12 milioni di euro più 3 di bonus, ma ricevendo un “no” secco dei neroverdi che non intendono scendere dalla richiesta di 20 milioni. Anche Juventus e Lazio seguono Laurienté.