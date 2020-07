Nome nuovo per il mercato in entrata della Roma. Stando a quanto riportato dal portale dedicato alle trattative calciomercato.it, i giallorossi avrebbero fatto un sondaggio per il difensore centrale del Norwich City: Ben Godfrey. La quotazione da parte del club inglese del classe ’98, che ha disputato fin qui 26 partite in Premier League, è di circa 28 milioni di euro. Oltre alla Roma, anche il Milan sarebbe interessato a Godfrey.