Mercato, smentita la cessione di Darboe: l’agente fa chiarezza

Messe a tecere le ultime indiscrezioni di mercato secondo cui Darboe sarebbe rientrato nell’affare Celik. Il difensore turco ha detto da tempo sì alla Roma e l’affare sembrava stesse per chiudersi per 7 milioni di euro con Ebrima al Lille in prestito con diritto di riscatto. La trattativa sembrava essere avviata verso la conclusione quando, poche ore fa, l’agente del gambiano ha fatto chiarezza. “Il Lille? Un’invenzione della stampa”, è stata la risposta data ai microfoni di PlayRoma mettendo così a tacere l’addio del suo assistito.