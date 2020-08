Chris Smalling vuole tornare a Roma. Dall’Inghilterra emerge la volontà del centrale di continuare la sua carriera nella Capitale dopo l’anno in prestito. Rientrato a Manchester, secondo quanto riporta il The Sun, Smalling sarebbe disposto a ridurre una consistente parte del suo ingaggio pur di assicurarsi il trasferimento nella Capitale. Tuttavia la Roma non è intenzionata a sborsare più di 15 milioni per il ragazzo, considerati pochi a fronte della richiesta del Manchester United di 20.