Le insidie che arrivano dall’Arabia Saudita stanno per entrare anche a Trigoria. Infatti dopo che Ibanez ha rispedito almeno per ora, l’offerta al mittente, un club arabo ha messo gli occhi su Spinazzola. Come riporta Goal.com l’ Al-Shabab sta tendando il calciatore in scadenza con la Roma a giugno del 2024, con un contratto da tre anni a 6 milioni. Ai giallorossi invece ne offrirebbe circa 7. Trattativa che per ora non avanza, perché sia la Roma che Spinazzola valuteranno la soluzione migliore.