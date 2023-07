Arrivano le sanzioni a Tim e Dazn per i diritti televisivi del triennio 2021-2024. E’ l’antitrust ad aver mandato le ammende alle due emittenti che avevano trovato un accordo fra di loro per accaparrarsi le partite della Serie A. Si tratta di 760 mila euro a Tim, mentre è di 7 milioni per DAZN. Secondo quanto riporta l’AGI che ha chiuso un indagine su delle clausole per l’antitrust.